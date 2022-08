ilfoglio_it : Dopo la pubblicazione del video con urla e minacce di morte, Albino Ruberti, il capo di Gabinetto del Comune di Rom… - Sophie29259410 : @sideofthewords @confundustria @kalesdaguy Chiederà poi a Flavio che è stato uno specialista delle polizze assicurative. - TUintermediari : L’Ivass segnala l'irregolarità del sito - R7147R : @MaxItalico @boni_castellane I nostri figli hanno visto paesi stranieri e musei e concerti, ma proprio da spettator… - AssicurarsiBene : Un valido aiuto a promuoversi sui social come consulenti assicurativi ce lo dà Gianluigi Bonanomi @GBonanomi con il… -

Il Foglio

Ecco la lettera Il video della lite notturna di Ruberti, il capo di gabinetto di Gualtieri: "Inginocchiati o ti sparo", liti per il derby della Capitale, guerre di preferenze in ...PESCARA. Scoperta frode fiscale per complessivi 7 milioni di euro nel settore agroalimentare. Sequestrati 3 milioni di euro (conti correnti, titoli e) dalla guardia di finanza a 6 indagati: 4 amministratori di una società di Loreto Aprutino, un prestanome e un commercialista (i nomi non sono stati al momento resi noti). Fatture ... Polizze assicurative e lite per il derby: cosa non torna dopo lo scoop del Foglio su Ruberti Dopo la pubblicazione del video con urla e minacce di morte, il capo di Gabinetto del Comune di Roma si è dimesso. Ma sui motivi del litigio di Frosinone restano ancora molti dubbi ...“Sullo sfondo c’è il solito Acerbi, che per Inzaghi sarebbe una sorta di polizza assicurativa, essendo già stato suo giocatore alla Lazio. La dirigenza è meno convinta, ma la candidatura resta in pied ...