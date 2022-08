Pierluigi Collina: “Con il Var è un calcio più giusto” (Di venerdì 19 agosto 2022) “L’introduzione della Var ha indubbiamente contribuito a fare diventare il calcio più giusto evitando che un errore dell’arbitro possa influenzare negativamente il risultato di una partita o di una competizione”. Pierluigi Collina, chairman of the Fifa Referees Committe, in una intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, traccia un bilancio a cinque anni dall’introduzione della Var nel calcio. “La Fifa ha sempre creduto che l’introduzione della tecnologia avrebbe portato a risultati positivi, anche quando altri pensavano il contrario. E l’Italia è stato uno dei primi Paesi dove la VAR è stata sperimentata. Ricordo la sera di Italia-Francia a Bari, il 1° settembre 2016, prima partita in assoluto dove, alla presenza del presidente della Fifa, Gianni Infantino, venne utilizzato lo strumento che oggi sembra ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022) “L’introduzione della Var ha indubbiamente contribuito a fare diventare ilpiùevitando che un errore dell’arbitro possa influenzare negativamente il risultato di una partita o di una competizione”., chairman of the Fifa Referees Committe, in una intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, traccia un bilancio a cinque anni dall’introduzione della Var nel. “La Fifa ha sempre creduto che l’introduzione della tecnologia avrebbe portato a risultati positivi, anche quando altri pensavano il contrario. E l’Italia è stato uno dei primi Paesi dove la VAR è stata sperimentata. Ricordo la sera di Italia-Francia a Bari, il 1° settembre 2016, prima partita in assoluto dove, alla presenza del presidente della Fifa, Gianni Infantino, venne utilizzato lo strumento che oggi sembra ...

sportface2016 : #Collina: 'Con il var è un calcio più giusto' - alphonsito19 : @ochocinco PierLuigi Collina ?? - PieroTorrismo : L'accappatoio ufficiale della @OfficialASRoma. Non lo avrei utilizzato subito, troppo grande per un bambino di 10 a… - tmeuh : @edgeofcoaching Mike Dean-like or Pierluigi Collina? - joaocruzcrf : grande, pierluigi collina… era uma figura. -