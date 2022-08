Piazza Affari: fenomeno «Delisting» (Di venerdì 19 agosto 2022) Da Tod’s alla Roma, e poi Atlantia, Cattolica, Autogrill e Exor la holding della famiglia Agnelli, è un fuggi fuggi da Piazza Affari che in pochi mesi ha così perso 47 miliardi di capitalizzazione. Al loro posto, società pubbliche e finanziarie. Così, però, le imprese faticano a crescere. E' iniziato qualche anno fa, quasi in sordina, ma ora è diventato un fenomeno carsico che sta sbriciolando il mercato azionario, spingendo Piazza Affari in una posizione di marginalità sullo scenario internazionale. Accade che il capitalismo italiano, per un complesso di motivi, stia abbandonando la Borsa di Milano. Una vera fuga, inizialmente di gruppi medio piccoli e ora di big della nostra imprenditoria, alcuni marchi simbolo del made in Italy. Si sta chiudendo un ciclo ma ancora non si intravedono i contorni di ... Leggi su panorama (Di venerdì 19 agosto 2022) Da Tod’s alla Roma, e poi Atlantia, Cattolica, Autogrill e Exor la holding della famiglia Agnelli, è un fuggi fuggi dache in pochi mesi ha così perso 47 miliardi di capitalizzazione. Al loro posto, società pubbliche e finanziarie. Così, però, le imprese faticano a crescere. E' iniziato qualche anno fa, quasi in sordina, ma ora è diventato uncarsico che sta sbriciolando il mercato azionario, spingendoin una posizione di marginalità sullo scenario internazionale. Accade che il capitalismo italiano, per un complesso di motivi, stia abbandonando la Borsa di Milano. Una vera fuga, inizialmente di gruppi medio piccoli e ora di big della nostra imprenditoria, alcuni marchi simbolo del made in Italy. Si sta chiudendo un ciclo ma ancora non si intravedono i contorni di ...

infoiteconomia : Eurolandia in calo, Piazza Affari maglia nera appesantita da banche - panorama_it : Da Tod’s alla Roma, e poi Atlantia, Cattolica, Autogrill e Exor la holding della famiglia Agnelli, è un fuggi fuggi… - News24_it : Borse in calo con nuovi timori inflazione, Piazza Affari la peggiore. Il gas sale ancora dopo il ... - Il Sole 24 O… - omarsivori : 'Speriamo che sia femmina?': la possibile svolta politica in anteprima alla Piazza di Affari - flaviaschwarz42 : Letta potrebbe tornare a fare il prof in Francia science politiche non danno possibilità di voli pindarici e gli af… -