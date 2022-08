Panettiere ucciso e fatto a pezzi | un video incastra la moglie e due figli

(Di venerdì 19 agosto 2022) AGI - Aveva denunciato la scomparsa del marito il 30 luglio scorso, ma quella versione non aveva convinto i carabinieri che hanno avviato le indagini ricostruendo che ilCiro Palmieri era statoin casa, a Giffoni Valle Piana (Salerno). Questa mattina i militari dell'Arma della Stazione di Giffoni Valle Piana e della Compagnia di Battipaglia hanno eseguito due provvedimenti di fermo di indiziato di delitto emessi dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Salerno e dalla procura presso il tribunale per i minorenni di Salerno nei confronti delladi Palmieri, Monica Milite, e dei, Massimiliano e un altro di 15 anni. A loro, gli inquirenti contestano a vario titolo i reati di omicidio volontario aggravato anche dalla crudeltà dell'azione e di occultamento di cadavere. L'indagine ...

