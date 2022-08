Nicholas Brendon, lo Xavier di ‘Buffy’ ricoverato in ospedale: le sue condizioni (Di venerdì 19 agosto 2022) Nicholas Brendon, il celebre Xander Harris della serie Buffy, è stato ricoverato in ospedale per problemi cardiaci. Il protagonista della nota serie tv sui vampiri, in onda negli anni ’90, è stato visto mentre veniva trasportato su un’ambulanza, sdraiato su una barella con le braccia incrociate. In alcuni scatti, l’attore è apparso in ospedale, seduto su una sedia a rotelle, mentre riceve assistenza. In un post sulla sua pagina social si leggono i motivi del ricovero: “Nicky manda a tutti il suo amore e voleva scusarsi per non aver rilasciato aggiornamenti. Adesso sta bene, ma è stato portato d’urgenza al pronto soccorso circa due settimane fa, per un incidente cardiaco (tachicardia/aritmia). Alcuni tra voi ricorderanno un simile evento accaduto a seguito del secondo intervento chirurgico subito alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022), il celebre Xander Harris della serie Buffy, è statoinper problemi cardiaci. Il protagonista della nota serie tv sui vampiri, in onda negli anni ’90, è stato visto mentre veniva trasportato su un’ambulanza, sdraiato su una barella con le braccia incrociate. In alcuni scatti, l’attore è apparso in, seduto su una sedia a rotelle, mentre riceve assistenza. In un post sulla sua pagina social si leggono i motivi del ricovero: “Nicky manda a tutti il suo amore e voleva scusarsi per non aver rilasciato aggiornamenti. Adesso sta bene, ma è stato portato d’urgenza al pronto soccorso circa due settimane fa, per un incidente cardiaco (tachicardia/aritmia). Alcuni tra voi ricorderanno un simile evento accaduto a seguito del secondo intervento chirurgico subito alla ...

