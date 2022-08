Netflix, novità stupefacente a settembre: cresce l’attesa tra gli utenti (Di venerdì 19 agosto 2022) . Sono in arrivo alcune chicche che faranno felici gli spettatori Dopo l’estate ci sarà nell’ampia gamma di scelta della piattaforma streaming davvero un’infinità di serie tv e film. Non resta che attendere un paio di settimane e iniziare a scegliere. La piattaforma di streaming più L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 19 agosto 2022) . Sono in arrivo alcune chicche che faranno felici gli spettatori Dopo l’estate ci sarà nell’ampia gamma di scelta della piattaforma streaming davvero un’infinità di serie tv e film. Non resta che attendere un paio di settimane e iniziare a scegliere. La piattaforma di streaming più L'articolo proviene da Inews24.it.

GianlucaOdinson : The Midnight Club: le ultime novità dal set di Netflix - EraldoFR : Il canone RAI andrebbe abolito perché a fronte del suo costo non vengono offerti programmi di qualità, non ci sono… - Inkhearth_ : *scorrendo le novità di Netflix* (?__?) ... ma che è sta roba - utentefinaIe : Cioè ma lo sapevate che Bonnie Bennet di The Vampire Diaries è una cantante pop?? Ora fa una serie col tipo di Umbr… - Asgard_Hydra : Netflix, tutte le novità in arrivo a settembre 2022 - -