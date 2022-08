Nesta: “La Lazio è la squadra del cuore” (Di venerdì 19 agosto 2022) Alessandro Nesta, storico difensore della Nazionale Italiana, del Milan e della Lazio ha parlato ai microfoni di Sorare del suo passato in biancoceleste. Ecco le sue parole: “Il difensore anticipa quello che succede nei prossimi secondi, è complicato. Per me la Lazio è stato un po’ tutto. La squadra del cuore, la squadra che ho tifato quando ero piccolo. Io nasco come ala, poi è arrivato un allenatore, Zeman, mi ha provato una volta da centrale di difesa – non ci avevo mai giocato – e mi ha detto: “Ora tu giochi qua, sarai il titolare della Lazio.” Io avevo 19/18 anni, non dormivo la notte, però mi ha cambiato la vita. Eravamo una squadra giovane, un po’ inesperta, ma avevamo tanto talento. Mihajlovic, Nedved, Veron, Simeone: iniziammo ad avvertire che ... Leggi su glieroidelcalcio (Di venerdì 19 agosto 2022) Alessandro, storico difensore della Nazionale Italiana, del Milan e dellaha parlato ai microfoni di Sorare del suo passato in biancoceleste. Ecco le sue parole: “Il difensore anticipa quello che succede nei prossimi secondi, è complicato. Per me laè stato un po’ tutto. Ladel, lache ho tifato quando ero piccolo. Io nasco come ala, poi è arrivato un allenatore, Zeman, mi ha provato una volta da centrale di difesa – non ci avevo mai giocato – e mi ha detto: “Ora tu giochi qua, sarai il titolare della.” Io avevo 19/18 anni, non dormivo la notte, però mi ha cambiato la vita. Eravamo unagiovane, un po’ inesperta, ma avevamo tanto talento. Mihajlovic, Nedved, Veron, Simeone: iniziammo ad avvertire che ...

Antonel68356351 : RT @AllRoundLazio: ????| PARLA ALESSANDRO NESTA: 'Per me la Lazio è stato tutto, la mia squadra del cuore, la squadra che ho tifato sin da qu… - sportli26181512 : Nesta e l'amore biancoceleste: 'La Lazio è stata tutto' - la__misma__luna : @Sorare @Nesta @OfficialSSLazio Nestaidolo! Secondo me le stagioni alla Lazio sono state le migliori della carriera… - LazioChannel : Nesta cuore Lazio: la dichiarazione d'amore dell'ex numero 13 ai colori biancocelesti #Lazio #nesta - fabiovalenza : RT @AllRoundLazio: ????| PARLA ALESSANDRO NESTA: 'Per me la Lazio è stato tutto, la mia squadra del cuore, la squadra che ho tifato sin da qu… -