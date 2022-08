Meteo Roma del 19-08-2022 ore 06:10 (Di venerdì 19 agosto 2022) Meteo venerdì tornati in ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino tempo stabile con piogge sparse su tutte le regioni temporali e Nordest al pomeriggio ancora piogge sparse locali temporali migliora al nord ovest in serata e nottata e residui fenomeni su Romani Alpi Orientali ampie schiarite altrove al centro al mattino tempo instabile con piogge sparse più asciutto tra lazio-abruzzo al pomeriggio precipitazioni in estensione anche gran parte del Lazio in serata e nottata ancora qualche pioggia residua specie sulle cozze Adria a sud temporali locali piogge tra Molise Campania e Sardegna variabilità assoluta altrove alla pomeriggio isolati fenomeni sulla Puglia asciutto altrove con nubi sparse in serata tanto piaciuto con cieli sereni o poco nuvolosi temperature in generale diminuzione insieme i valori minimi che in ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 19 agosto 2022)venerdì tornati in ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino tempo stabile con piogge sparse su tutte le regioni temporali e Nordest al pomeriggio ancora piogge sparse locali temporali migliora al nord ovest in serata e nottata e residui fenomeni suni Alpi Orientali ampie schiarite altrove al centro al mattino tempo instabile con piogge sparse più asciutto tra lazio-abruzzo al pomeriggio precipitazioni in estensione anche gran parte del Lazio in serata e nottata ancora qualche pioggia residua specie sulle cozze Adria a sud temporali locali piogge tra Molise Campania e Sardegna variabilità assoluta altrove alla pomeriggio isolati fenomeni sulla Puglia asciutto altrove con nubi sparse in serata tanto piaciuto con cieli sereni o poco nuvolosi temperature in generale diminuzione insieme i valori minimi che in ...

