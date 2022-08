Masters 1000 e Wta Cincinnati: il programma e gli orari di venerdì 19 agosto (Di venerdì 19 agosto 2022) E’ stato reso noto il programma, l’ordine di gioco e gli orari di venerdì 19 agosto con le partite dei tabelloni principali del Masters 1000 e del torneo Wta di Cincinnati. Fuori Jannik Sinner, con Auger-Aliassime che si è guadagnato il pass per i quarti di finale contro Coric. Sul centrale però si parte con la sfida tra Keys ed Elena Rybakina, seguite da Medvedev e Fritz. Ultimo match in programma sul centrale con possibile cambio di campo Norrie-Alcaraz. CENTER COURT A partire dalle 17:00, Madison Keys-Elena Rybakina Non prima delle 19:00, Daniil Medvedev-Taylor Fritz Non prima delle 21:00, Stefanos Tsitsipas-John Isner Non prima delle 01:00, Jessica Pegula-Caroline Garcia A seguire (possibile cambio campo), Cameron Norrie-Carlos Alcaraz GRAND ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022) E’ stato reso noto il, l’ordine di gioco e glidi19con le partite dei tabelloni principali dele del torneo Wta di. Fuori Jannik Sinner, con Auger-Aliassime che si è guadagnato il pass per i quarti di finale contro Coric. Sul centrale però si parte con la sfida tra Keys ed Elena Rybakina, seguite da Medvedev e Fritz. Ultimo match insul centrale con possibile cambio di campo Norrie-Alcaraz. CENTER COURT A partire dalle 17:00, Madison Keys-Elena Rybakina Non prima delle 19:00, Daniil Medvedev-Taylor Fritz Non prima delle 21:00, Stefanos Tsitsipas-John Isner Non prima delle 01:00, Jessica Pegula-Caroline Garcia A seguire (possibile cambio campo), Cameron Norrie-Carlos Alcaraz GRAND ...

