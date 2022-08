L’indiscrezione del Wall Street Journal: «Vladimir Putin e Xi Jinping si incontreranno a metà settembre» (Di venerdì 19 agosto 2022) Secondo il giornale statunitense Wall Street Journal, il presidente russo Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping potrebbero incontrarsi nelle prossime settimane. Scrive il corrispondente Keith Zhai: «Sono in corso i preparativi affinché il leader cinese si rechi in Asia centrale per incontrare Putin e altri leader in un vertice regionale a metà settembre». Sempre secondo Zhai, all’origine dell’incontro ci sarebbero le tensioni nate tra Cina e Stati Uniti dopo la visita di Nancy Pelosi: «La leadership cinese teme che l’intensificarsi delle tensioni con Washington su Taiwan possa portare a uno scontro militare accidentale». L’evento in cui i due si dovrebbero incontrare è il summit dei capi di Stato che fanno parte del Shanghai ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 agosto 2022) Secondo il giornale statunitense, il presidente russoe quello cinese Xipotrebbero incontrarsi nelle prossime settimane. Scrive il corrispondente Keith Zhai: «Sono in corso i preparativi affinché il leader cinese si rechi in Asia centrale per incontraree altri leader in un vertice regionale a». Sempre secondo Zhai, all’origine dell’incontro ci sarebbero le tensioni nate tra Cina e Stati Uniti dopo la visita di Nancy Pelosi: «La leadership cinese teme che l’intensificarsi delle tensioni con Washington su Taiwan possa portare a uno scontro militare accidentale». L’evento in cui i due si dovrebbero incontrare è il summit dei capi di Stato che fanno parte del Shanghai ...

ilsognoviola : INDISCREZIONE @ilsognoviola: la #Fiorentina è intenzionata a cedere #Kouamé solo davanti ad una cessione a titolo d… - infoitcultura : 'L'ha tradita con la badante del papà', l'indiscrezione: Silvia Toffanin lo becca così - Epiphinon : RT @Cinguetterai: Tiziano Ferro potrebbe tornare in gara a #Sanremo2023, dopo l'uscita del nuovo album prevista per novembre. Questa è l’in… - agn_bai : RT @Cinguetterai: Tiziano Ferro potrebbe tornare in gara a #Sanremo2023, dopo l'uscita del nuovo album prevista per novembre. Questa è l’in… - starryvalina : RT @Cinguetterai: Tiziano Ferro potrebbe tornare in gara a #Sanremo2023, dopo l'uscita del nuovo album prevista per novembre. Questa è l’in… -