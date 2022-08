La sottile linea rosa della Gazzetta: «La resistenza dell’Inter su Skriniar è una svolta per il nostro calcio» (Di venerdì 19 agosto 2022) “Tanto tuonò che piovve”, perché “era solo questione di tempo prima che il fiato del Psg si risentisse sul collo dell’Inter”. Ma l’Inter, attenzione, DICE NO, come da titolone a doppia pagina (2 e 3). Con un pezzo bellico la Gazzetta dello Sport prova in tutti i modi ad arginare la realtà incombente: l’Inter ha le casse vacanti, gli sponsor insolventi, Oaktree in cerca di acquirenti. Ma per la Gazzetta “l’Inter che resiste a tutti i costi su Skriniar è un segnale di svolta per il nostro calcio”. Il richiamo della collina, l’eco dei canti partigiani, l’orgoglio patrio. Il Psg ha messo sul piatto 60 milioni, e rilancerà. L’articolo però sembra una cronaca di Luigi Barzini dal fronte russo-giapponese. Ci sono “i nerazzurri riuniti nel loro stato ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 agosto 2022) “Tanto tuonò che piovve”, perché “era solo questione di tempo prima che il fiato del Psg si risentisse sul collo”. Ma l’Inter, attenzione, DICE NO, come da titolone a doppia pagina (2 e 3). Con un pezzo bellico ladello Sport prova in tutti i modi ad arginare la realtà incombente: l’Inter ha le casse vacanti, gli sponsor insolventi, Oaktree in cerca di acquirenti. Ma per la“l’Inter che resiste a tutti i costi suè un segnale diper il”. Il richiamocollina, l’eco dei canti partigiani, l’orgoglio patrio. Il Psg ha messo sul piatto 60 milioni, e rilancerà. L’articolo però sembra una cronaca di Luigi Barzini dal fronte russo-giapponese. Ci sono “i nerazzurri riuniti nel loro stato ...

pinkvanity11 : RT @scazzofrenica: La linea sottile, che improvvisamente ci fa diventare inesistenti per chi eravamo speciali - napolista : La sottile linea rosa della Gazzetta: «La resistenza dell’Inter su Skriniar è una svolta per il nostro calcio» Il… - ecostanzi4 : RT @scazzofrenica: La linea sottile, che improvvisamente ci fa diventare inesistenti per chi eravamo speciali - JaffoTorino : RT @scazzofrenica: La linea sottile, che improvvisamente ci fa diventare inesistenti per chi eravamo speciali - MichaelGiulian2 : RT @scazzofrenica: La linea sottile, che improvvisamente ci fa diventare inesistenti per chi eravamo speciali -