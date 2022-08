Inter, Inzaghi: “Tutti vogliono vincere, sarà un campionato combattuto. Con lo Spezia è complicato” (Di venerdì 19 agosto 2022) Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato su Instagram in vista della gara di San Siro con lo Spezia. Ecco le sue parole: “sarà un campionato combattuto, tutte le squadre giocano per vincere fino all’ultimo minuto e non ci sono stati pareggi nella prima giornata, diverse partite si sono decise nei minuti finali. Mi aspetto una partita complicata, contro uno Spezia in salute che ha vinto bene sia in coppa Italia che in campionato, hanno un ottimo tecnico e dei giocatori da tenere sotto controllo. I ragazzi hanno lavorato bene, si è cercato di perfezionare i nostri automatismi, abbiamo recuperato D’Ambrosio che non c’era all’esordio a Lecce. Noi dobbiamo avere tante soluzioni, sabato scorso abbiamo finito addirittura con ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022) Il tecnico dell’, Simone, ha parlato su Instagram in vista della gara di San Siro con lo. Ecco le sue parole: “un, tutte le squadre giocano perfino all’ultimo minuto e non ci sono stati pareggi nella prima giornata, diverse partite si sono decise nei minuti finali. Mi aspetto una partita complicata, contro unoin salute che ha vinto bene sia in coppa Italia che in, hanno un ottimo tecnico e dei giocatori da tenere sotto controllo. I ragazzi hanno lavorato bene, si è cercato di perfezionare i nostri automatismi, abbiamo recuperato D’Ambrosio che non c’era all’esordio a Lecce. Noi dobbiamo avere tante soluzioni, sabato scorso abbiamo finito addirittura con ...

