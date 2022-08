Inter, ha vinto Inzaghi: la società ritira Skriniar dal mercato (Di venerdì 19 agosto 2022) La telenovela riguardante Milan Skriniar sembra essersi conclusa. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport , il presidente dell'Inter Steven Zhang , che stava assistendo all'allenamento della squadra a San Siro , ha deciso che non verrà accettata nessun'altra offerta per lo slovacco, ... Leggi su sport.virgilio (Di venerdì 19 agosto 2022) La telenovela riguardante Milansembra essersi conclusa. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport , il presidente dell'Steven Zhang , che stava assistendo all'allenamento della squadra a San Siro , ha deciso che non verrà accettata nessun'altra offerta per lo slovacco, ...

