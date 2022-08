I look più glamour di Sofia Carson, star di “Purple Hearts” (Di venerdì 19 agosto 2022) Chi è Sofia Carson, attrice che ha coltivato il proprio talento in casa Disney e di recente è approdata su Netflix con il film Purple Hearts, di cui ha curato la colonna sonora. La carriera di Sofia Carson è sbocciata in casa Disney. Ma attenzione: non ha interpretato la classica principessa delle fiabe, bensì la figlia di un temutissimo villain. L’attrice è apparsa in Descendants nelle vesti di Evie, figlia della Regina Cattiva di Biancaneve e i sette nani. Il primo è stato distribuito nel 2015 e ha avuto talmente successo da meritare altri due sequel. Crediti: Sofia Carson/InstagramMa in TV l’attrice ha preferito concedersi anche altre esperienze: è apparsa nel cast di Famous in Love con Bella Thorne e anche in Pretty Little Liars: The ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 19 agosto 2022) Chi è, attrice che ha coltivato il proprio talento in casa Disney e di recente è approdata su Netflix con il film, di cui ha curato la colonna sonora. La carriera diè sbocciata in casa Disney. Ma attenzione: non ha interpretato la classica principessa delle fiabe, bensì la figlia di un temutissimo villain. L’attrice è apparsa in Descendants nelle vesti di Evie, figlia della Regina Cattiva di Biancaneve e i sette nani. Il primo è stato distribuito nel 2015 e ha avuto talmente successo da meritare altri due sequel. Crediti:/InstagramMa in TV l’attrice ha preferito concedersi anche altre esperienze: è apparsa nel cast di Famous in Love con Bella Thorne e anche in Pretty Little Liars: The ...

