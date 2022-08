House of the Dragon è spettacolare, e risarcisce i fan dal finale di Game of Thrones (Di venerdì 19 agosto 2022) Il prequel di Game of Thrones arriva il 22 agosto su Sky e NOW in contemporanea con l'America. Vanity Fair ha visto in anteprima i primi 5 episodi: ecco la nostra recensione Leggi su vanityfair (Di venerdì 19 agosto 2022) Il prequel diofarriva il 22 agosto su Sky e NOW in contemporanea con l'America. Vanity Fair ha visto in anteprima i primi 5 episodi: ecco la nostra recensione

nerditudine : RT @docmanhattan4: Per i riassuntoni ci sarà spazio (spero) a partire dalla prossima settimana, ma intanto ecco la mia recensione (senza sp… - MarioManca : Ho visto i primi 5 episodi di #HouseoftheDragon. E sono una bimba: - docmanhattan4 : Per i riassuntoni ci sarà spazio (spero) a partire dalla prossima settimana, ma intanto ecco la mia recensione (sen… - Sabrina79566092 : House of the Dragon, dal 22 agosto la serie arriva su Sky...non vedo l'ora!!! - ItaliaStartUp_ : La genealogia dei Targaryen per capire meglio House of the Dragon -