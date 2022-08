Fabian al PSG e Keylor Navas al Napoli, Galtier sbotta con la società (Di venerdì 19 agosto 2022) L’allenatore del Paris Saint Germain, Christophe Galtier, in conferenza stampa ha detto la sua circa il mercato della squadra parigina e del fatto che per alcuni degli obiettivi prefissati (Milan Skriniar in difesa, Fabian Ruiz a centrocampo) non sembrano nemmeno aver avviato i contatti. Ecco le parole dell’allenatore francese: “Sì, ho già detto due settimane fa che aspettavo ancora tre acquisti, ma perché mi chiedete di Antero Henrique? Ho letto molte cose. La direzione sportiva fa capo al presidente, a Luis Campos e a me, e funziona molto bene così”. Fabian Ruiz (Getty Images)PSG, Galtier aspetta rinforzi: Fabian Ruiz più vicino? L’allenatore del PSG, Christophe Galtier, non si è spinto sui nomi che sta trattando la società parigina ma ha chiarito che ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 19 agosto 2022) L’allenatore del Paris Saint Germain, Christophe, in conferenza stampa ha detto la sua circa il mercato della squadra parigina e del fatto che per alcuni degli obiettivi prefissati (Milan Skriniar in difesa,Ruiz a centrocampo) non sembrano nemmeno aver avviato i contatti. Ecco le parole dell’allenatore francese: “Sì, ho già detto due settimane fa che aspettavo ancora tre acquisti, ma perché mi chiedete di Antero Henrique? Ho letto molte cose. La direzione sportiva fa capo al presidente, a Luis Campos e a me, e funziona molto bene così”.Ruiz (Getty Images)PSG,aspetta rinforzi:Ruiz più vicino? L’allenatore del PSG, Christophe, non si è spinto sui nomi che sta trattando laparigina ma ha chiarito che ...

