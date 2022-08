Da Casadei a Miretti | sarà il loro anno?

(Di venerdì 19 agosto 2022)sono solo due dei tanti giovani in rampa di lancio: ecco i nomi da tenere sotto osservazione in questa stagione Il passaggio di Cesaredall’Inter al Chelsea ha fatto rumore. Per l’entità della cifra. Perché si è detto della diversa politica di Inter e Milan riguardante i giovani. E perché, anche solo a un’occhiata superficiale, la sensazione che il calcio italiano non abbia coraggio e cerchio giocatori definiti invece di scommettere sulle promesse sta diventando sempre più forte. In più, aggiungete un elemento di attualità: l’inizio del torneo Primavera. La Gazzetta dello Sport ha fornito un elenco di giocatori ai quali prestare attenzione: Faticanti della Roma, Bozzolan del Milan, Esposito dell’Inter, Turco della Juventus, Ciammaglichella del Torino e Raimondo del Bologna (acquistabile anche al ...

La Gazzetta dello Sport

