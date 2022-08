Crolla edificio disabitato nel Salernitano | pompieri a lavoro

(Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un palazzo di due pianito a San Valentino Torio, nel. Sul posto, dalle 10.15 di oggi, sono ai vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area ed effettuare le verifiche di stabilità degli edifici vicini. Nel crollo non sono rimaste coinvolte persone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

