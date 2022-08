Covid oggi Lazio, 1.802 contagi e 10 morti. A Roma 800 nuovi casi (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 1.802 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 19 agosto 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 10 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 13.606 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività del 13,2%. I ricoverati sono 723, 6 in meno da ieri, e 43 le terapie intensive occupate, 3 in meno da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati 5.829 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 800. Nel dettaglio: la Asl Roma 1 registra 225 nuovi casi nelle ultime 24 ore; nella Asl Roma 2 sono 357 i nuovi casi e 1 decesso; nella Asl Roma 3 sono ... Leggi su italiasera (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 1.802 ida Coronavirus, 19 agosto 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 10. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 13.606 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività del 13,2%. I ricoverati sono 723, 6 in meno da ieri, e 43 le terapie intensive occupate, 3 in meno da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati 5.829 i guariti. Icittà sono a quota 800. Nel dettaglio: la Asl1 registra 225nelle ultime 24 ore; nella Asl2 sono 357 ie 1 decesso; nella Asl3 sono ...

pdnetwork : “Gli errori di valutazione di #Salvini sono tantissimi. Non solo sul #COVID. Pensate ai rapporti che ha avuto con… - ladyonorato : OGGI, dopo più di 2 anni, ci dice che ha sempre curato il Covid con l’aspirina. Quando sostenevo in tv, dal 2021, c… - SkyTG24 : #Covid19, le news. Svolta in Usa: vaccini e cure non saranno più gratis. DIRETTA - Giancarlo1970 : RT @GioChirilly: Conosco gente che ha fatto la #quartadose un mese fa e oggi positiva al Covid con febbre alta, tosse, dolori ovunque... Mi… - RegioneER : ?? #Coronavirus, l'aggiornamento di oggi in #EmiliaRomagna Leggi la notizia?? -