Botta e risposta Dayane Mello-Rosalinda Cannavò: le Rosmello non esistono più? (Di venerdì 19 agosto 2022) Dayane Mello e Rosalinda Cannavo: Le RosMello non esistono più? Una domanda che in tanti si pongono. Ma a chiarire in che rapporti sono oggi Rosalinda Cannavò e Dayane Mello ci pensano le dirette interessate con un Botta e risposta a distanza Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, note come le RosMello, si frequentano ancora? In un’intervista al settimanale Mio Dayane Mello ha svelato in che rapporti si trova oggi con l’attrice e conduttrice Rosalinda Cannavò, sua grande amica ai tempi del Grande Fratello Vip 5, dove si sono conosciute. ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 19 agosto 2022)Cannavo: Le Rosnon? Una domanda che in tanti si pongono. Ma a chiarire in che rapporti sono oggici pensano le dirette interessate con una distanza, note come le Ros, si frequentano ancora? In un’intervista al settimanale Mioha svelato in che rapporti si trova oggi con l’attrice e conduttrice, sua grande amica ai tempi del Grande Fratello Vip 5, dove si sono conosciute. ...

