WWE | Continuano i licenziamenti a NXT UK | la lista si allunga

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 18 agosto 2022) L’annuncio di NXT Europe ha creato una vera e propria reazione a catena di eventi, infatti NXT UK è ormai prossimo alla chiusura e di conseguenza dei cambiamenti anche interni andranno fatti. Questi cambiamenti non sono tardati ad arrivare e si parte dal licenziamento di alcuni atleti. LasiPoco fa vi avevamo riportato di come alcuni atleti di NXT UK siano stati licenziati, ma lasi stando e altri nomi si sono aggiunti proprio in questi minuti andando a raggiungere i nomi già precedentemente annunciati. Dopo Amale, Flash Morgan Webster, Wild Boar, Jack Starz, Dave Mastiff, Ashton Smith e Mark Andrews si aggiungono ora anche Dani Luna, Millie McKenzie, Primate, Nina Samuels, Sha Samuels e Kenny Williams. Da vedere se altri nomi si aggiungeranno, per ora la...