Vico Equense, ruba auto e cellulare: 55enne finisce in manette (Di giovedì 18 agosto 2022) Un 55enne napoletano è stato arrestato a Vico Equense per aver rubato un’auto e un cellulare, restituiti ai legittimi proprietari dopo un inseguimento. Ieri gli agenti del Commissariato di Sorrento, durante un servizio di controllo del territorio, in piazza Umberto I a Vico Equense sono stati avvicinati da personale della Polizia Locale che ha segnalato Leggi su 2anews (Di giovedì 18 agosto 2022) Unnapoletano è stato arrestato aper averto un’e un, restituiti ai legittimi proprietari dopo un inseguimento. Ieri gli agenti del Commissariato di Sorrento, durante un servizio di controllo del territorio, in piazza Umberto I asono stati avvicinati da personale della Polizia Locale che ha segnalato

Vico Equense, ruba un'auto e un cellulare: arrestato 55enne Ieri gli agenti del Commissariato di Sorrento , durante un servizio di controllo del territorio, in piazza Umberto I a Vico Equense sono stati avvicinati da personale della polizia locale che ha segnalato un uomo a bordo di un' auto rubata che si stava allontanando inseguito da una loro pattuglia.