Una scuola su due in Italia è senza palestra. Un minore su quattro è in sovrappeso. I dati Svimez (Di giovedì 18 agosto 2022) Circa 550mila alunni delle scuole primarie al Sud è senza palestra. Addirittura in Sicilia il dato sfonda l'80%. Non è migliore la situazione nella scuola secondaria con il 64% delle scuole senza palestra in Sicilia.

