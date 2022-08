Umberto Smaila operato d'urgenza, ecco come sta: "Alfonso Signorini mi può aiutare.." (Di giovedì 18 agosto 2022) Umberto Smaila potrebbe trascorrere il periodo di riposo consigliato dai medici negli ambienti della casa più seguita di Italia. È delle ultime ore la notizia secondo cui Smaila sarebbe stato invitato da Alfonso Signorini a partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello VIP. ecco quali sono i dettagli e le condizioni richieste da Smaila. Preoccupazione per le condizioni di Umberto Smaila. Il cabarettista è stato operato d'urgenza e ora necessiterà di un periodo di convalescenza. Smaila è conosciuto per le sue numerose attività. Conduttore, attore e imprenditore, è noto al grande pubblico per diversi motivi. Molti lo ricorderanno per la sua attività di cabarettista con Jerry ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 18 agosto 2022)potrebbe trascorrere il periodo di riposo consigliato dai medici negli ambienti della casa più seguita di Italia. È delle ultime ore la notizia secondo cuisarebbe stato invitato daa partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello VIP.quali sono i dettagli e le condizioni richieste da. Preoccupazione per le condizioni di. Il cabarettista è statod'e ora necessiterà di un periodo di convalescenza.è conosciuto per le sue numerose attività. Conduttore, attore e imprenditore, è noto al grande pubblico per diversi motivi. Molti lo ricorderanno per la sua attività di cabarettista con Jerry ...

