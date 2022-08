Ultime Notizie – Elezioni 2022, Berlusconi: “Spero Draghi dopo voto continui con ruolo importante” (Di giovedì 18 agosto 2022) “Già da molti anni sono stato io a volere Mario Draghi alla guida di Bankitalia e poi della Bce, superando la resistenza della signora Merkel. Sono stato ancora io il primo a indicarlo alla guida del governo di unità nazionale. Ovviamente non posso che essere favorevole al fatto che continui a svolgere un ruolo importante, per l’Italia, anche dopo le Elezioni” politiche del 25 settembre 2022. “E in generale ho detto più volte che non disperderemo quanto di buono ha fatto il governo Draghi, anche nella scelta delle persone, naturalmente”. Lo ha detto Silvio Berlusconi al ‘Foglio’ in una intervista concessa al direttore Claudio Cerasa che uscirà domani. Quanto al Ppe, l’ingresso “significa l’adesione ad una precisa visione dell’Europa ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 18 agosto 2022) “Già da molti anni sono stato io a volere Marioalla guida di Bankitalia e poi della Bce, superando la resistenza della signora Merkel. Sono stato ancora io il primo a indicarlo alla guida del governo di unità nazionale. Ovviamente non posso che essere favorevole al fatto chea svolgere un, per l’Italia, anchele” politiche del 25 settembre. “E in generale ho detto più volte che non disperderemo quanto di buono ha fatto il governo, anche nella scelta delle persone, naturalmente”. Lo ha detto Silvioal ‘Foglio’ in una intervista concessa al direttore Claudio Cerasa che uscirà domani. Quanto al Ppe, l’ingresso “significa l’adesione ad una precisa visione dell’Europa ...

