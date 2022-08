Tutti in allarme per Zoom, la sua vulnerabilità è stata scoperta e sfruttata dagli hacker per mettere in ginocchio i Mac (Di giovedì 18 agosto 2022) E’ allarme per l’eventualità che Zoom, se non aggiornato, possa consentire ad hacker malintenzionati di addentrarsi nei sistemi operativi della Mela sfruttando i permessi di root. Scopriamo in cosa consiste la vulnerabilità e come scongiurarla. Zoom vulnerabilità Mac ComputerMagazine.it 17 Agosto 2022Lo ha reso noto l’esperto di sicurezza e sviluppatore Patrick Wardle durante il recente Def Con tenutosi a Las Vegas Sabato 13 Agosto: Zoom risulta attaccabile nella versione per Mac a causa di una vulnerabilità ai permessi di root, sfruttabile da un hacker malintenzionato per addentrarsi nel sistema operativo. E Wardle, prima di presentare la vulnerabilità al Def Con, si è premurato di comunicarla ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 18 agosto 2022) E’per l’eventualità che, se non aggiornato, possa consentire admalintenzionati di addentrarsi nei sistemi operativi della Mela sfruttando i permessi di root. Scopriamo in cosa consiste lae come scongiurarla.Mac ComputerMagazine.it 17 Agosto 2022Lo ha reso noto l’esperto di sicurezza e sviluppatore Patrick Wardle durante il recente Def Con tenutosi a Las Vegas Sabato 13 Agosto:risulta attaccabile nella versione per Mac a causa di unaai permessi di root, sfruttabile da unmalintenzionato per addentrarsi nel sistema operativo. E Wardle, prima di presentare laal Def Con, si è premurato di comunicarla ...

