Tuffi, Giovanni Tocci: “Mi sono ripetuto come a Budapest. Una finale meravigliosa” (Di giovedì 18 agosto 2022) Un anno dopo Giovanni Tocci è ancora sul podio agli Europei nel metro. Da Budapest a Roma, il tuffatore calabrese è ancora di bronzo al termine di una finale di altissimo livello che ha visto chiudere al secondo posto Lorenzo Marsaglia per una storica doppietta azzurra. Tocci è stato bravissimo a rimontare dopo un errore iniziale, chiudendo alla grandissima con uno straordinario doppio e mezzo ritornato raggruppato: “L’esperienza mi ha aiutato molto e mi sono ripetuto come era già successo a Budapest. Anche in quella occasione ho fatto bene l’ultimo tuffo e vinto il bronzo”. Tuffi, Europei 2022: due azzurri sul podio dal metro! Argento Marsaglia e bronzo Tocci Ancora il calabrese su quell’ultimo tuffo ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) Un anno dopoè ancora sul podio agli Europei nel metro. Daa Roma, il tuffatore calabrese è ancora di bronzo al termine di unadi altissimo livello che ha visto chiudere al secondo posto Lorenzo Marsaglia per una storica doppietta azzurra.è stato bravissimo a rimontare dopo un errore iniziale, chiudendo alla grandissima con uno straordinario doppio e mezzo ritornato raggruppato: “L’esperienza mi ha aiutato molto e miera già successo a. Anche in quella occasione ho fatto bene l’ultimo tuffo e vinto il bronzo”., Europei 2022: due azzurri sul podio dal metro! Argento Marsaglia e bronzoAncora il calabrese su quell’ultimo tuffo ...

Eurosport_IT : DOPPIETTA PER L'ITALIA NEL TRAMPOLINO DA 1M!!! ???????? Gara stupenda per i due azzurri, Lorenzo Marsaglia chiude in se… - daviderizzi3 : RT @Eurosport_IT: DOPPIETTA PER L'ITALIA NEL TRAMPOLINO DA 1M!!! ???????? Gara stupenda per i due azzurri, Lorenzo Marsaglia chiude in seconda… - tixxxtweety : RT @Eurosport_IT: DOPPIETTA PER L'ITALIA NEL TRAMPOLINO DA 1M!!! ???????? Gara stupenda per i due azzurri, Lorenzo Marsaglia chiude in seconda… - federicacannon : RT @Eurosport_IT: DOPPIETTA PER L'ITALIA NEL TRAMPOLINO DA 1M!!! ???????? Gara stupenda per i due azzurri, Lorenzo Marsaglia chiude in seconda… - ChryTredici : RT @Eurosport_IT: DOPPIETTA PER L'ITALIA NEL TRAMPOLINO DA 1M!!! ???????? Gara stupenda per i due azzurri, Lorenzo Marsaglia chiude in seconda… -