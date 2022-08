Tuffi, Europei 2022: Bertocchi e Pellacani argento nel sincro 3 metri (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – Elena Bertocchi e Chiara Pellacani vincono la medaglia d’argento nel sincro femminile dal trampolino tre metri ai campionati Europei di Roma 2022. Le azzurre totalizzano un punteggio di 260.76 chiudendo alle spalle della Germania, vincitrice con 281.16. Bronzo alla Svezia (257.70). Funweek. Leggi su funweek (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – Elenae Chiaravincono la medaglia d’nelfemminile dal trampolino treai campionatidi Roma. Le azzurre totalizzano un punteggio di 260.76 chiudendo alle spalle della Germania, vincitrice con 281.16. Bronzo alla Svezia (257.70). Funweek.

