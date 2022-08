TS – Juve | Coccolo ceduto al Cesena a titolo definitivo

(Di giovedì 18 agosto 2022) 2022-08-18 21:55:18 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: TORINO – Tramite i propri canali social, lantus ha annunciato che “Lucasi trasferisce aal”. Il difensore 24enne, si apprende dal sito web del, “ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 e da domani sarà a disposizione del tecnico Domenico Toscano“. Cresciuto nel settore giovanile dellantus dove, con la Primavera ha vinto un Torneo di Viareggio,nel 2017 ha militato con Perugia e Prato, prima del rientro alladove ha militato nell’Under 23. Nel gennaio 2021 il trasferimento alla Cremonese in Serie B, categoria calcata anche nelle ...

Corriere dello Sport

Ma sono ancora parecchi i nomi sul taccuino all'Unione: il difensore 24enne Lucadi proprietà, l'attaccante Elia Petrelli, classe 2001 di proprietà del Genoa che l'anno scorso ha giocato ...Sul record delle vittorie in casa di Milan, Inter e: 'Spero che tra dieci anni, parlando di ... Intantoi miei con qualche messaggio quando sono in Nazionale'. Segui CS anche su Instagram! Calciomercato Juve, Coccolo a titolo definitivo al Cesena La Juventus, tramite Twitter, ha annunciato che Luca Coccolo si trasferisce a Cesena: "Ufficiale | Luca Coccolo si trasferisce a titolo definitivo al @calciocesenafc In bocca ...Tramite i suoi canali ufficiali, la Juventus ha confermato la cessione a titolo definitivo di Luca Coccolo al Cesena. Il difensore prodotto dell'Under ...