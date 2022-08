Tragedia Rai, muore il grandissimo attore: nella notte il malore se l’è portato via (Di giovedì 18 agosto 2022) Tragedia Rai, muore un attore che ha fatto la storia di una soap opera e di tante fiction: ecco di chi si tratta L’azienda Rai è uno dei poli televisivi tra i più importanti d’Italia, considerato per l’appunto il primo per quanto riguarda l’ambito della comunicazione e delle strategia dei media. Nel corso della sua attività, la Rai ha presentato diversi programmi che hanno fatto la storia della televisione italiana; tra varietà, fiction e manifestazione canore, possiamo ricordare anche una delle soap opere che da oltre vent’anni tiene attaccati alla tv molti spettatori: stiamo parlando di Un posto al Sole. Purtroppo la soap e la tv in generale piange la scomparsa di uno dei più grandi attori. curiosità sulla soap opera più famosa d’Italia (foto web)Il format di Un posto al Sole è molto diverso da quelli ... Leggi su ildemocratico (Di giovedì 18 agosto 2022)Rai,unche ha fatto la storia di una soap opera e di tante fiction: ecco di chi si tratta L’azienda Rai è uno dei poli televisivi tra i più importanti d’Italia, considerato per l’appunto il primo per quanto riguarda l’ambito della comunicazione e delle strategia dei media. Nel corso della sua attività, la Rai ha presentato diversi programmi che hanno fatto la storia della televisione italiana; tra varietà, fiction e manifestazione canore, possiamo ricordare anche una delle soap opere che da oltre vent’anni tiene attaccati alla tv molti spettatori: stiamo parlando di Un posto al Sole. Purtroppo la soap e la tv in generale piange la scomparsa di uno dei più grandi attori. curiosità sulla soap opera più famosa d’Italia (foto web)Il format di Un posto al Sole è molto diverso da quelli ...

sunflower___04 : @werecookie TI CAPISCO GUARDA quando l'hanno tolta praticamente tragedia perché ormai era abitudine guardala a cena… - Silvia_Mio86 : Quindi la RAI non ha dato alcuna copertura per i tuffi? Su RAI 2 tg2 medicina che se salta una puntata non è una tr… - Utilio7 : @TempiReali @Michele_Anzaldi sará una vera tragedia dopo il 25 settembre non avere piu Anzaldi che fa il vigilantes… -