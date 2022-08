SKY: “Fabian Ruiz-PSG? Campos specula sul prezzo: il Napoli vuole di più” (Di giovedì 18 agosto 2022) CALCIOMERCATO Napoli. Fabian Ruiz-PSG. Il giornalista di Sky Luca Marchetti, esperto di calciomercato, si è soffermato sul calciomercato del Napoli ai microfoni di Marte Sport Live, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte: “Giacomo Raspadori era il primo obiettivo per l’attacco del Napoli, mentre Kim Min-Jae era l’erede designato di Koulibaly. Insomma, non ci sono stati grossi intoppi nel mercato del Napoli, specie in base alle linee guida che si era data la società per il suo rinnovamento”. “Sono andate via delle colonne della squadra e un po’ di rimpianto c’è a prescindere, ma registriamo anche una certa curiosità da parte dei tifosi”. In merito alla trattativa Fabian Ruiz-PSG, Marchetti ha rivelato: ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 18 agosto 2022) CALCIOMERCATO. Il giornalista di Sky Luca Marchetti, esperto di calciomercato, si è soffermato sul calciomercato delai microfoni di Marte Sport Live, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte: “Giacomo Raspadori era il primo obiettivo per l’attacco del, mentre Kim Min-Jae era l’erede designato di Koulibaly. Insomma, non ci sono stati grossi intoppi nel mercato del, specie in base alle linee guida che si era data la società per il suo rinnovamento”. “Sono andate via delle colonne della squadra e un po’ di rimpianto c’è a prescindere, ma registriamo anche una certa curiosità da parte dei tifosi”. In merito alla trattativa, Marchetti ha rivelato: ...

