Siamo uomini o gamberetti (Di giovedì 18 agosto 2022) Spuntano qua e là, bordati di nero, manifesti mortuari che annunciano la scomparsa del Cambarellus chihuahuae, una specie di gambero estinto a causa dell’inquinamento. O del Megupsilon aporus, pesce venuto a mancare all’affetto dei suoi cari per lo sfruttamento delle acque sorgive del suo habitat in Messico. O del Chelonoidis abingdonii, un tartarugone morto di solitudine nelle Galápagos. Si tratta di un’iniziativa molto intelligente in vista dello sciopero per il clima in programma il 23 settembre: le lugubri affissioni vengono piazzate anche sugli spazi riservati ai manifesti mortuari dei cristiani, creando un imprevedibile attrito. Infatti, a vederli, si è inevitabilmente indotti a riflettere. E si pensa questo: se si estinguesse l’Homo sapiens sapiens, anziché accontentarci di un volantino in bianco e nero non pretenderemmo qualcosa in più rispetto a quel che si meritano un ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 18 agosto 2022) Spuntano qua e là, bordati di nero, manifesti mortuari che annunciano la scomparsa del Cambarellus chihuahuae, una specie di gambero estinto a causa dell’inquinamento. O del Megupsilon aporus, pesce venuto a mancare all’affetto dei suoi cari per lo sfruttamento delle acque sorgive del suo habitat in Messico. O del Chelonoidis abingdonii, un tartarugone morto di solitudine nelle Galápagos. Si tratta di un’iniziativa molto intelligente in vista dello sciopero per il clima in programma il 23 settembre: le lugubri affissioni vengono piazzate anche sugli spazi riservati ai manifesti mortuari dei cristiani, creando un imprevedibile attrito. Infatti, a vederli, si è inevitabilmente indotti a riflettere. E si pensa questo: se si estinguesse l’Homo sapiens sapiens, anziché accontentarci di un volantino in bianco e nero non pretenderemmo qualcosa in più rispetto a quel che si meritano un ...

