(Di giovedì 18 agosto 2022) Lo stabilimento del Twiga ha subito ingenti danni a causa della tromba d'aria e in tanti hanno esultato per la sua chiusura forzata

La tromba d'aria ha distrutto mezzo Twiga e allora Briatore rincara la dose : 'Io non riesco a capire in che Paese die diviviamo. Il Twiga dà lavoro a 150 persone e dà anche un ...Abbiamo messo la nostra libertà di espressione in mano a ragazzotti un po'. Social NerdWork: i social sono nelle mani di nerd un po'. L'articolo SATYRICOM - SOCIAL NERDWORK - PUNTATA 13 proviene da ByoBlu - La TV dei ... "Sfigati e rancorosi. Siete delle m...": la furia di Briatore Lo stabilimento del Twiga ha subito ingenti danni a causa della tromba d'aria e in tanti hanno esultato per la sua chiusura forzata ...