Sanremo 2023: circola il nome di un ex super ospite come concorrente (Di giovedì 18 agosto 2022) La nuova edizione del Festival di Sanremo andrà in onda dal 7 all'11 febbraio 2022 e sarà condotto ancora una volta da Amadeus, il quale ha deciso di avere al suo fianco come co-conduttori Chiara Ferragni e Gianni Morandi come da lui stesso confermato. Ovviamente, Amadeus si occuperà anche di selezionare i cantanti in gara e come accade praticamente tutti gli anni c'è già il famoso toto-nomi. E a quanto pare tra i concorrenti potrebbe esserci un ex super ospite a dir poco clamoroso: vediamo di chi si tratta. Sanremo 2023: Tiziano Ferro potrebbe partecipare in gara I preparativi per il Festival di Sanremo fervono ed in questi giorni sono circolati i primi nomi dei possibili cantanti in gara. Nelle scorse ore, però, il ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 18 agosto 2022) La nuova edizione del Festival diandrà in onda dal 7 all'11 febbraio 2022 e sarà condotto ancora una volta da Amadeus, il quale ha deciso di avere al suo fiancoco-conduttori Chiara Ferragni e Gianni Morandida lui stesso confermato. Ovviamente, Amadeus si occuperà anche di selezionare i cantanti in gara eaccade praticamente tutti gli anni c'è già il famoso toto-nomi. E a quanto pare tra i concorrenti potrebbe esserci un exa dir poco clamoroso: vediamo di chi si tratta.: Tiziano Ferro potrebbe partecipare in gara I preparativi per il Festival difervono ed in questi giorni sonoti i primi nomi dei possibili cantanti in gara. Nelle scorse ore, però, il ...

ValentinaC : Sanremo 2023, Tiziano Ferro tra i cantanti in gara? - zazoomblog : “Lui con Amadeus”. Sanremo 2023 è fatta per il nome top. E già fioccano i commenti - #Amadeus”. #Sanremo #fatta… - AngoloDV : Sanremo 2023: il ritorno di un big tra i cantanti in gara #sanremo2023 #angolodellenotizie #musica #music… - fiorellinas : Chi vorrei vedere a Sanremo 2023?? Nessuno ???????? Non mi interessa quest'anno ???????? - ParliamoDiNews : Tiziano Ferro tra i Big di Sanremo 2023: l`indiscrezione #VIP #18agosto -