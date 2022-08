Pioggia intensa e vento forte Danni a Udine

Leggi su udine20

(Di giovedì 18 agosto 2022) Nel primo pomeriggio, lae le forti raffiche di, hanno causato qualche danno. Un grosso ramo si è abbattuto su una macchina in viale Trieste rendendo necessario l’interdei vigili del fuoco. Si è scoperchiato il tetto della pensilina di ingresso che conduce al teatro Giovanni da. Ai giardini Ricasoli sono cascati molti rami sulle panchine, la Protezione Civile è già al lavoro per sistemare l’area. Al parco della Rimembranza ha perso l’equilibrio un pino così come lungo la salita del castello da piazza Primo Maggio è caduto il ramo di un albero. In via della Roggia e in via Padova si sono piegate le recinzioni assieme ai tabelloni elettorali