Napoli, Simeone: «Strade destinate ad unirsi» (Di giovedì 18 agosto 2022) Le prime parole di Simeone da nuovo acquisto del Napoli: «La sensazione che certe Strade siano destinate ad unirsi» Il Cholito Giovanni Simeone è un nuovo calciatore del Napoli. Su Twitter l’attaccante argentino ha commentato il suo arrivo sotto al Vesuvio. Felicità immensa. Una squadra speciale, una città unica e la sensazione che certe Strade siano destinate ad unirsi… ??? Forza Napoli Sempre!!! pic.twitter.com/nJGWCkViTr— Giovanni Simeone (@Simeonegiovanni) August 18, 2022 «Felicità immensa. Una squadra speciale, una città unica e la sensazione che certe Strade siano destinate ad unirsi. Forza ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 agosto 2022) Le prime parole dida nuovo acquisto del: «La sensazione che certesianoad» Il Cholito Giovanniè un nuovo calciatore del. Su Twitter l’attaccante argentino ha commentato il suo arrivo sotto al Vesuvio. Felicità immensa. Una squadra speciale, una città unica e la sensazione che certesianoad… ??? ForzaSempre!!! pic.twitter.com/nJGWCkViTr— Giovanni(@giovanni) August 18, 2022 «Felicità immensa. Una squadra speciale, una città unica e la sensazione che certesianoad. Forza ...

DAZN_IT : Un sogno che è diventato realtà: Simeone giocherà la Champions con il Napoli ?? #SerieATIM #DAZN - ChampionsLeague : Giovanni Simeone checks in at Napoli ?? Cholito ?? ??: @sscnapoli #UCL - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Il Cholito Simeone ha la sua grande chance: è un nuovo giocatore del Napoli ????? - juliojose_ab10 : RT @DiMarzio: .@sscnapoli: ufficiale l’arrivo di Giovanni #Simeone dall’@HellasVeronaFC #calciomercato #SerieA - juliojose_ab10 : RT @Napoli_Report: Giovanni #Simeone è un nuovo giocatore del #Napoli. Ora è ufficiale, contratto depositato in @SerieA. -