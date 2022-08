Mara Venier resta con le scarpe rotte: “Come faccio a tornare a casa?” (Di giovedì 18 agosto 2022) Cammina, cammina e cammina a Mara Venier si sono rotte le scarpe. Più di 70 anni e la Venier sembra sempre una ragazzina; nel suo modo di porsi, di ridere, di mostrarsi sui social, anche se le sue scarpe si rompono e lei non sa Come fare, Come tornare a casa. Mara Venier è a Santo Domingo nella villa di suo marito Nicola Carraro, con lei c’è parte della sua famiglia, per il Ferragosto sono arrivati anche gli amici, la felicità è alle stelle. Durante la sua vacanza tra sole e mare ha anche iniziato a fare attività fisica, ogni mattina va a camminare, lo fa per lungo tempo e per chilometri e ha davvero consumato le scarpe. E’ durante la sua camminata quotidiana che la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 18 agosto 2022) Cammina, cammina e cammina asi sonole. Più di 70 anni e lasembra sempre una ragazzina; nel suo modo di porsi, di ridere, di mostrarsi sui social, anche se le suesi rompono e lei non safare,è a Santo Domingo nella villa di suo marito Nicola Carraro, con lei c’è parte della sua famiglia, per il Ferragosto sono arrivati anche gli amici, la felicità è alle stelle. Durante la sua vacanza tra sole e mare ha anche iniziato a fare attività fisica, ogni mattina va a camminare, lo fa per lungo tempo e per chilometri e ha davvero consumato le. E’ durante la sua camminata quotidiana che la ...

Britney01961304 : @dal_puro @Arimic_ Ma il reality non è l'unica cosa che esiste in tv eh... Puo darsi che day ogni tanto vada a fare… - infoitinterno : Il Ferragosto dei vip, come lo hanno passato? Dai Ferragnez a Mara Venier e Valeria Marini, le foto sui social - zazoomblog : Mara Venier quanto costa la villa di Santo Domingo? La cifra spiazza - #Venier #quanto #costa #villa #Santo - sottomarca : @Cinguetterai già pronto a luca dondoni su annalisa la domenica pomeriggio da mara venier - used2Bsurrender : Mara Venier sta ascoltando Fucktotum - Vigili Urbani -