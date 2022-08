L' ossessione di Tom Holland per le felpe viola

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 18 agosto 2022) Ci sono alcuni capi di abbigliamento di cui Tomnon può fare a meno. Ha una predilezione per le scarpe da ginnastica Nike (come le Nike disegnate da Sean Wotherspoon per le quali oggi bisognerebbe vendere un occhio della testa) oppure le Tn. Il più delle volte sfoggia il suo fisico palestrato con polo super attillate, di solito firmate Prada, Todd Snyder ma anche il ben più abbordabile Reiss. A quanto pare, non è necessario avere uno stipendio da attore per vestirsi come. Nessuno di questi si avvicina, tuttavia, alla sua incrollabile passione per lecon cappuccio. Lo abbiamo visto indossarne innumerevoli volte, sia sul suo Instagram (sul quale ora non sarà più così attivo, dopo aver dichiarato pubblicamente che è dannoso per la sua salute mentale), sia per strada con Zendaya in posa per le ...