Locati: "Corro con Italexit per i diritti delle vittime del Covid" (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – "Ho accettato di candidarmi con Italexit perché tra tutti i partiti che mi hanno proposto una candidatura, loro sono stati gli unici ad accettare di appoggiare la mia battaglia per i diritti delle vittime della malagestione dell'emergenza Covid". Lo ha detto all'Adnkronos Consuelo Locati, legale delle circa 500 famiglie di vittime del Covid-19 che hanno intentato una causa civile contro governo, ministero della Salute e Regione Lombardia, spiegando le ragioni della sua candidatura nelle liste di Italexit alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. "Il mio obiettivo -spiega l'avvocata- è quello di riportare l'attenzione su tutto ciò che è successo nel 2020 e sulla battaglia che ho intrapreso due ...

