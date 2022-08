Inflazione | a luglio il tasso in Ue sale a +9 | 8% In Estonia | Lettonia e Lituania aumenti record | prezzi su di oltre il 20%

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 agosto 2022) Ildiannuale dell’area euro asi è attestato all’8,9%, in aumento rispetto all’8,6% di giugno. Un anno prima ilera del 2,2%. L’annuale dell’Unione Europea è stata invece del 9,8%, in aumento rispetto al 9,6% di giugno (l’anno scorso era del 2,5%). I dati sono stati pubblicati da Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione. In Italia l’armonizzata, come già comunicato da Istat, è calata leggermente all’8,4% (a giugno era 8,5%) ma il carrello della spesa è rincarato del 9,1%, ildal 1984. I tassi annuali più bassi sono stati registrati in Francia, a Malta (entrambe al 6,8%) e Finlandia (8%). I tassi annuali più alti sono stati registrati in(23,2%),(21,3%) e ...