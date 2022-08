Il mea culpa di Ambra: “Il mio unico fallimento la fine del rapporto con Renga” (Di giovedì 18 agosto 2022) Accettare la fine di una relazione su cui si aveva investito tanto e che ti aveva spinto a credere nuovamente nell’amore dopo una forte delusione non è mai semplice. Ne sa qualcosa Ambra Angiolini, che ha chiuso ormai da tempo il rapporto con Massimiliano Allegri (con ogni probabilità a causa di un tradimento di lui), a cui si era legata dopo essersi lasciata con Francesco Renga. L’attrice ha certamente sofferto per l’addio all’allenatore della Juventus, ma non ritiene sia questo il suo rimpianto più grande. Ancora adesso, infatti, lei non riesce ad accettare la separazione dal papà dei suoi figli, Jolanda e Leonardo. am Vi raccomandiamo... La dedica di Ambra Angiolini per i 18 anni della figlia Jolanda Renga ... Leggi su diredonna (Di giovedì 18 agosto 2022) Accettare ladi una relazione su cui si aveva investito tanto e che ti aveva spinto a credere nuovamente nell’amore dopo una forte delusione non è mai semplice. Ne sa qualcosaAngiolini, che ha chiuso ormai da tempo ilcon Massimiliano Allegri (con ogni probabilità a causa di un tradimento di lui), a cui si era legata dopo essersi lasciata con Francesco. L’attrice ha certamente sofferto per l’addio all’allenatore della Juventus, ma non ritiene sia questo il suo rimpianto più grande. Ancora adesso, infatti, lei non riesce ad accettare la separazione dal papà dei suoi figli, Jolanda e Leonardo. am Vi raccomandiamo... La dedica diAngiolini per i 18 anni della figlia Jolanda...

