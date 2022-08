Estefania Bernal si rivela | ecco cosa le è mancato di più su L’isola

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 18 agosto 2022)è stata una delle protagoniste principali dell’ultima edizione dedei Famosi. Grazie al suo modo di fare è riuscita a conquistare il pubblico e a trascorrere ben 92 giorni nel reality show di Canale 5. Molti speravano che la storia d’amore con Roger Balduino avesse un seguito, però, sembra che, al momento, tra loro, ci sia solo una bella amicizia. La modella, nelle ultime ore, ha rilasciato un’intervista per il settimanale Confidenze dove ha parlato dei suoi progetti futuri e dell’esperienza come naufraga. Isola dei Famosi 2022, la confessione di: “Lache più mi è mancata” Vivere un’avventura come quella adei Famosi non è affatto facile. Il programma, infatti, nel bene o nel male, spinge i naufraghi a superare ...