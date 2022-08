Canoa, Europei 2022: Craciun-Santini in finale nel C2 500, bene Santini-Rosa nel K2 1000 (Di giovedì 18 agosto 2022) Lo spettacolo degli Europei 2022 di Canoa caratterizza la giornata di giovedì 18 agosto e le notizie che arrivano per l’Italia sono già positive. Nella mattinata odierna, Carlo Tacchini è stato il grande protagonista del C1 1000 maschile. L’azzurro ha infatti dominato la sua batteria, imponendosi in 3:53.058 e proseguendo il cammino nella competizione. Molto bene anche Burgo e Schera nel K2. Nel pomeriggio, invece, sono arrivati anche i primi pass per la finale per l’Italia. A staccarlo sono stati Craciun e Santini, che grazie al tempo di 1:48.469 si sono qualificati per l’atto conclusivo del C2 500 maschile. Sono approdate in semifinale nel K2 femminile 500 metri Susanna Cicali e Cristina Petracca, quinte con il ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) Lo spettacolo deglidicaratterizza la giornata di giovedì 18 agosto e le notizie che arrivano per l’Italia sono già positive. Nella mattinata odierna, Carlo Tacchini è stato il grande protagonista del C1maschile. L’azzurro ha infatti dominato la sua batteria, imponendosi in 3:53.058 e proseguendo il cammino nella competizione. Moltoanche Burgo e Schera nel K2. Nel pomeriggio, invece, sono arrivati anche i primi pass per laper l’Italia. A staccarlo sono stati, che grazie al tempo di 1:48.469 si sono qualificati per l’atto conclusivo del C2 500 maschile. Sono approdate in seminel K2 femminile 500 metri Susanna Cicali e Cristina Petracca, quinte con il ...

