Caldo, bollino arancione in 8 città: rosso a Palermo (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – Oggi è previsto bollino arancione in 8 città sulle 27 monitorate dal bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore: Bari, Campobasso, Catania, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti e Roma. L'unico bollino rosso è previsto a Palermo. Da domani invece è previsto un miglioramento delle condizioni delle temperature in quasi tutti i 27 capoluoghi, rimangono con bollino giallo alcune città del Sud: Bari, Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria. L'articolo proviene da Italia Sera.

