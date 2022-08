Barcellona: il punto su Aubameyang (Di giovedì 18 agosto 2022) Secondo il Daily Mail Pierre-Emerick Aubameyang non vuole lasciare il Barcellona, ma in caso di cessione preferirebbe il Chelsea al Manchester... Leggi su calciomercato (Di giovedì 18 agosto 2022) Secondo il Daily Mail Pierre-Emericknon vuole lasciare il, ma in caso di cessione preferirebbe il Chelsea al Manchester...

germanocassese : RT @ValePieraccini: (#LaStampa) L’arrivo di #Depay è imminente: l’avvocato Ledure ha fissato l’appuntamento con il Barcellona per ottenere… - oscarvalle1984 : RT @ValePieraccini: (#LaStampa) L’arrivo di #Depay è imminente: l’avvocato Ledure ha fissato l’appuntamento con il Barcellona per ottenere… - arch3o19 : @G_Cobianchi Condivido perfettamente, io ho 21 anni e ho vissuto in maniera lucida, uso questo termine, due Scudett… - Moixus1970 : RT @ValePieraccini: (#LaStampa) L’arrivo di #Depay è imminente: l’avvocato Ledure ha fissato l’appuntamento con il Barcellona per ottenere… - ZonaJuventina : RT @ValePieraccini: (#LaStampa) L’arrivo di #Depay è imminente: l’avvocato Ledure ha fissato l’appuntamento con il Barcellona per ottenere… -