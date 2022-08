Artemis-1 sulla rampa! (Di giovedì 18 agosto 2022) Illuminato dal primo sole all'alba di ieri, il lanciatore SLS è pronto a salpare per la prima missione di ritorno alla Luna, tra 11 giorni o poco più. Leggi su aliveuniverse.today (Di giovedì 18 agosto 2022) Illuminato dal primo sole all'alba di ieri, il lanciatore SLS è pronto a salpare per la prima missione di ritorno alla Luna, tra 11 giorni o poco più.

Corriere : Missione Artemis I: la Nasa torna sulla Luna 50 anni dopo (ma senza astronauti) - LauraGi63815697 : RT @BluDiChina: “Nasa, missione Artemis 1 pronta al lancio. Primo passo per il ritorno dell’uomo sulla luna.” Il vecchio numero degli UFO… - BluDiChina : “Nasa, missione Artemis 1 pronta al lancio. Primo passo per il ritorno dell’uomo sulla luna.” Il vecchio numero de… - NewsSpazio : Artemis I, riassumiamo i punti principali del prossimo ritorno dell'umanità sulla Luna - rtl1025 : ?? Il razzo di #Artemis1 è in rampa di lancio. Il ritorno sulla #luna è vicino -