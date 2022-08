VIDEO | ATALANTA, continua il ricambio: UN BIG PRONTO ALL’ADDIO (Di mercoledì 17 agosto 2022) L’ATALANTA sta attuando un processo di ricambio nelle ultime sessioni di mercato, in modo da poter rilanciare il progetto e tornare subito in Europa. La Repubblica fa il punto sulla trattativa tra Josip Ilicic e il Bologna: si lavora per trovare l’accordo con l’ATALANTA. Josip Ilicic, attaccante sloveno classe ’88, ha vissuto due stagioni particolari. Tenuto fuori dal rettangolo verde a causa della depressione, vuole ora il riscatto personale. Il Bologna è PRONTO ad accoglierlo a braccia aperte. Mihajlovic lo vuole come spalla di Arnautovic nel suo 3-5-2 e il il giocatore ha già aperto al trasferimento. Si sta verificando la condizione atletica dello sloveno, reduce da due annate di stop e non inserito in nessuna amichevole pre-stagionale dell’ATALANTA. La prima alternativa al 34enne sarebbe Shomurodov ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 17 agosto 2022) L’sta attuando un processo dinelle ultime sessioni di mercato, in modo da poter rilanciare il progetto e tornare subito in Europa. La Repubblica fa il punto sulla trattativa tra Josip Ilicic e il Bologna: si lavora per trovare l’accordo con l’. Josip Ilicic, attaccante sloveno classe ’88, ha vissuto due stagioni particolari. Tenuto fuori dal rettangolo verde a causa della depressione, vuole ora il riscatto personale. Il Bologna èad accoglierlo a braccia aperte. Mihajlovic lo vuole come spalla di Arnautovic nel suo 3-5-2 e il il giocatore ha già aperto al trasferimento. Si sta verificando la condizione atletica dello sloveno, reduce da due annate di stop e non inserito in nessuna amichevole pre-stagionale dell’. La prima alternativa al 34enne sarebbe Shomurodov ...

Atalanta_BC : Siamo cresciuti insieme ed è stato bellissimo ?? In bocca al lupo, Remo! ???? We've grown up together and it's been a… - Atalanta_BC : #SampAtalanta | 0-1 | 26’ ? GOOOOOOOOOOL RAFAAAAAAEL TOLOOOOII!!! ?? Il capitano sigla il gol del vantaggio… - Atalanta_BC : ?? Così in campo per la prima! ?? Here's your first Starting XI of the season! Presented by @Plus500… - Atalantinicom : #Atalanta - (VIDEO) Berghemschwiiz sulla prima polemica dell'ann... - Domenic3535 : Atalanta milan Arbitro: Maresca Var: Valeri Don beppe vuole mettere subito in chiaro le cose, ancora una volta co… -