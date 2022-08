Tre acquisti per vincere lo scudetto: Spalletti dà ragione ad ADL (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tuttosport – . Napoli e Spalletti sono pronti per accogliere tre nuovi colpi ed avvicinarsi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tuttosport – . Napoli esono pronti per accogliere tre nuovi colpi ed avvicinarsi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

vecchiorottame : Con questi presupposti, come posso io avere fiducia nel fatto che il #Napoli, in poco più di dieci giorni, chiuda t… - ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: 'Gran Palermo. Tre acquisti in un giorno solo. Stulac, Bettella e Di Mariano. Adesso assalto… - fabfab1971 : @ExiledRomanista Sì, parla solo in base al suo stato d’animo. Dato che è palesemente bipolare sforna sciocchezze a… - teo_acm : @rwivkw Baka, Ballo, Mandzukic. Tutti e tre delle seconde se non terze scelte. 3 'acquisti' su quanti? 20? - matteoderoberto : @ecozzetto @LeviAck8_ Mi sembra che il 27/5 Maldini parlò di salto di qualità non di tre acquisti! Tra l’ altro all… -