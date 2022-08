Spalletti a Dazn: «De Laurentiis è veramente tosto. Amiamo dirci le cose in faccia. Lui più di me» (Di mercoledì 17 agosto 2022) Lunga intervista di Luciano Spalletti con Diletta Leotta per Dazn. Il Napolista l’ha guardata e vi propone un resoconto. Ha parlato del Napoli, di Napoli, di De Laurentiis, ovviamente di Totti. L’intervista è stata realizzata nella fattoria di Spalletti a Certaldo. Nella vita o sei quello che conduce o sei passeggero, o sei cavallo o cavaliere. In campo mi piacciono le squadre che danno battaglia a qualsiasi avversario. Quest’anno abbiamo affrontato in Europa League il Barcellona. Lì abbiamo pareggiato e a Napoli abbiamo perso. Mi è piaciuto molto di più l’atteggiamento di quando abbiamo giocato a Napoli, ma è difficile raccontarlo però è così. Mi è piaciuto come atteggiamento poi abbiamo preso due gol nei primi minuti. Qui nella mia fattoria, in questo luogo, ti senti come i monaci in un convento, cerchi soluzioni o ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 17 agosto 2022) Lunga intervista di Lucianocon Diletta Leotta per. Il Napolista l’ha guardata e vi propone un resoconto. Ha parlato del Napoli, di Napoli, di De, ovviamente di Totti. L’intervista è stata realizzata nella fattoria dia Certaldo. Nella vita o sei quello che conduce o sei passeggero, o sei cavallo o cavaliere. In campo mi piacciono le squadre che danno battaglia a qualsiasi avversario. Quest’anno abbiamo affrontato in Europa League il Barcellona. Lì abbiamo pareggiato e a Napoli abbiamo perso. Mi è piaciuto molto di più l’atteggiamento di quando abbiamo giocato a Napoli, ma è difficile raccontarlo però è così. Mi è piaciuto come atteggiamento poi abbiamo preso due gol nei primi minuti. Qui nella mia fattoria, in questo luogo, ti senti come i monaci in un convento, cerchi soluzioni o ...

DAZN_IT : 'Uomini forti, destini forti' ?? Spalletti come filosofia di vita Linea Diletta - Spalletti è su #DAZN - GoalItalia : “Il vero influencer dello spogliatoio” ?? Spalletti con @DilettaLeotta su @DAZN_IT rimpiange ‘Kalidou Koulibaly Com… - sportli26181512 : Spalletti: 'Insigne e Koulibaly? Ho perso due capitani in un colpo solo. La verità su Totti e Icardi e su De Lauren… - svevons : RT @DAZN_IT: 'Uomini forti, destini forti' ?? Spalletti come filosofia di vita Linea Diletta - Spalletti è su #DAZN - napolista : Spalletti a Dazn: «De Laurentiis è veramente tosto. Amiamo dirci le cose in faccia. Lui più di me» L’intervista co… -