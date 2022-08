Ronaldo non ci sta: «Tra due settimane saprete la verità, i media mentono» (Di mercoledì 17 agosto 2022) Cristiano Ronaldo è sbottato sui propri profili social dopo le voci che lo riguardano sulla questione cessione e addio con lo United Cristiano Ronaldo è sbottato sui propri profili social dopo le voci che lo riguardano sulla questione cessione e addio con lo United. Le sue parole: Ronaldo – «Sapranno la verità in un paio di settimane, quando rilascerò un’intervista. I media stanno mentendo. Ho una raccolta a casa e delle 100 news uscite solo 5 sono vere. Seguite questo consiglio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Cristianoè sbottato sui propri profili social dopo le voci che lo riguardano sulla questione cessione e addio con lo United Cristianoè sbottato sui propri profili social dopo le voci che lo riguardano sulla questione cessione e addio con lo United. Le sue parole:– «Sapranno lain un paio di, quando rilascerò un’intervista. Istanno mentendo. Ho una raccolta a casa e delle 100 news uscite solo 5 sono vere. Seguite questo consiglio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

